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Экономика

Псковская делегация принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Псковской области во главе с губернатором Андреем Турчаком принимает участие в работе 21-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ежегодное деловое мероприятие в сфере экономики и бизнеса пройдет с 1 по 3 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Андрей Турчак вместе с членами делегации, в состав которой вошли его заместители и руководители профильных органов исполнительной власти региона, планирует принять участие в ключевых мероприятиях экономического форума, в том числе в пленарном заседании с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. В рамках форума власти региона проведут ряд деловых встреч и подпишут соглашения о сотрудничестве.

В деловую программу ПМЭФ вошло более сотни мероприятий. На площадках форума пройдут панельные сессии, круглые столы, теледебаты, деловые завтраки и бизнес-диалоги. Участники форума обсудят динамику глобальной экономики и российскую экономическую повестку, рассмотрят ключевые векторы развития и познакомятся с технологиями, меняющим реальность, побеседуют о будущем. Кроме того, участникам мероприятия по традиции будут представлены результаты инвестиционного рейтинга субъектов РФ.

Ожидается, что в работе форума примут участие более 10 тысяч человек, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества. В прошлом году ПМЭФ собрал более 12 тысяч участников из 133 стран.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2005 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшие двадцать лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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