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Экономика

За нарушения при закупке угля оштрафован директор великолукского предприятия

Директора великолукского МУП «Райэнергоремонт» оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушение порядка осуществления закупок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что руководители муниципального предприятия и ООО «Мадия» заключили договор на поставку каменного угля на общую сумму более 3 млн рублей. В нарушение требований действующего законодательства директор МУП «Райэнергоремонт» при заключении договора не провёл установленную процедуру выбора поставщика.

 В этой связи было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ, которое рассмотрело УФАС России по Псковской области.

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