За нарушения при закупке угля оштрафован директор великолукского предприятия

10:28, 01 июня 2017, ПАИ

Директора великолукского МУП «Райэнергоремонт» оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушение порядка осуществления закупок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что руководители муниципального предприятия и ООО «Мадия» заключили договор на поставку каменного угля на общую сумму более 3 млн рублей. В нарушение требований действующего законодательства директор МУП «Райэнергоремонт» при заключении договора не провёл установленную процедуру выбора поставщика.

В этой связи было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ, которое рассмотрело УФАС России по Псковской области.