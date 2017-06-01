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Общество

Россияне стали есть больше хлеба и мяса

В 2016 году в среднем каждый россиянин стал потреблять на 1 килограмм больше хлеба и хлебных продуктов, на 800 граммов больше мяса, на 800 граммов — овощей, на 400 граммов — сахара и на 300 граммов — растительного масла, сообщает газета «Известия».

По мнению экспертов, рост потребления продуктов связан с замедлением инфляции и ростом отечественного производства.

По итогам 2016 года потребление мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения составило 73,8 килограмма, годом ранее этот показатель был 73 килограмма. Потребление хлеба и хлебных продуктов достигло 119 килограммов, годом ранее — 118 килограммов. Выросло потребление овощей — со 111 килограммов до 111,8 килограмма, растительного масла — с 13,6 килограмма до 13,9 килограмма, сахара — с 39 килограммов  до 39,4 килограмма, потребление картофеля осталось без изменений — 112 килограммов. Исключением стали только молоко и молокопродукты, потребление которых снизилось с 239 килограммов до 233,3 килограмма.

Отмечается, что потребление большинства продуктов превышает рекомендуемые нормы. Норма потребления мяса и мясопродуктов в год составляет 73 килограмма, и средний россиянин съел на 800 граммов больше нормы. По хлебу переедание составило 23 килограмма, учитывая, что норма - 96 килограммов в год. Потребление сахара было выше нормы на 15,4 килограмма, растительного масла — на 1,9 килограмма, картофеля — на 22 килограмма.

На фоне роста потребления большинства продуктов россияне едят мало овощей и молочной продукции. Норма потребления овощей составляет 140 килограммов  в год, то есть в прошлом году россияне недоедали 28,2 килограмма овощей. При норме потребления молока и молочных продуктов в 325 килограмма в год россияне потребляют лишь 233,3 килограмма.

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