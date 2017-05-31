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Политика

Депутат Госдумы презентовал жителям Порхова проект «Городская среда», а они ему – план ремонта двора

31 мая депутат Государственной думы РФ от Псковской области Александр Васильев посетил с рабочим визитом Порховский район, где встретился с активом местного отделения «Единой России» и жителями домов, дворовая территориях которых участвует в партийном проекте «Городская среда». Также он провёл приём граждан в общественной приёмной «Единой России»,  сообщает газета «Порховский вестник».

Во время встречи с активом местных единороссов, руководством района и городского поселения Александр Васильев рассказал о проекте «Городская среда», его основных целях и задачах. Депутат обратил внимание аудитории на то, что это один из самых масштабных партийных проектов, в 2017 году на его реализацию направлены 20 млрд рублей. «Преображение наших городов – это важная государственная задача, - сказал Александр Васильев. - От того, какова окружающая среда, во многом зависит наше настроение, качество нашей жизни. Нам очень важно, чтобы мы ходили не вдоль дырявого забора с нехорошими надписями, а чтобы были удобные и красивые зоны отдыха, детские площадки».

Депутат Государственной думы отметил также, что одним из условий включения в проект является максимальное вовлечение граждан в процесс его обсуждения и реализации. «Для наших депутатов это ещё и хорошая площадка, чтобы встретиться с людьми, обсудить насущные проблемы», - заметил Александр Васильев.

Кроме того, гость заострил внимание на том, что проект предусматривает обязательные виды работ (во дворах это ремонт подъездных путей, установка скамеек, устройство освещения) и дополнительные, которые как раз и являются предметом обсуждения с жителями домов. «В развитии городской среды мы очень отстали, но это не значит, что сейчас мы просто будем залеплять ямы и всё. Надо в корне изменить подход, чтобы наши города стали по-настоящему комфортными и красивыми», - добавил депутат.

Далее Александр Васильев вместе с главой района Виктором Степановым и главой администрации Порхова Василием Федуловым принял участие в обсуждении проекта благоустройства двора дома №1 на улице Мебельной. Жители дома рассказали депутату, как проходило обсуждение проекта, какие изменения в планировку двора они хотели бы внести, где устроить детскую площадку, зелёную зону, контейнерную площадку для сбора мусора. Схема благоустройства уже была подготовлена, но в ходе обсуждения выяснилось, что контейнерная площадка может оказаться не на самом удачном месте, поэтому жители дома взяли неделю на раздумья для принятия окончательного решения о том, как расположить различные зоны в своём дворе.

В завершение визита Александр Васильев провёл приём граждан в общественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия». К депутату обратилась директор Порховского краеведческого музея, отделом которого является кинозал, Светлана Григорьева с просьбой помочь привлечь внимание к проблемам организации кинопоказа в муниципальных кинотеатрах.

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