С началом каникул и Днём защиты детей поздравили юных псковичей городские власти

09:58, 01 июня 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников от имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично поздравили юных псковичей с Международным Днём защиты детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Детство - лучшая пора в жизни человека, время надежд и мечтаний. Сумеют ли дети воплотить в реальность свои детские мечты, во многом зависит от нас, взрослых. Наш долг сегодня сделать все возможное, чтобы дети могли жить достойно и счастливо под ясным, мирным небом, чтобы завтрашний день России был лучше и прекраснее! Поздравляем всех юных псковичей с праздником и началом летних каникул. Пусть теплое летнее солнышко каждому подарит хорошее настроение. Желаем в вашей жизни радости, счастья, здоровья, удачи, верных и надежных друзей!» - говорится в поздравлении.