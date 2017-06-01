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Общество

С началом каникул и Днём защиты детей поздравили юных псковичей городские власти

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников от имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично поздравили юных псковичей с Международным Днём защиты детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Детство - лучшая пора в жизни человека, время надежд и мечтаний. Сумеют ли дети воплотить в реальность свои детские мечты, во многом зависит от нас, взрослых. Наш долг сегодня сделать все возможное, чтобы дети могли жить достойно и счастливо под ясным, мирным небом, чтобы завтрашний день России был лучше и прекраснее! Поздравляем всех юных псковичей с праздником и началом летних каникул. Пусть теплое летнее солнышко каждому подарит хорошее настроение. Желаем в вашей жизни радости, счастья, здоровья, удачи, верных и надежных друзей!» - говорится в поздравлении.

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