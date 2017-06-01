1,5 тысячи псковичей привились от клещевого энцефалита

11:03, 01 июня 2017, ПАИ

По состоянию на 31 мая в Псковской области 1 тыс. 562 человека сделали прививки против клещевого вирусного энцефалита. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, вакцинация проводится круглогодично, для достижения иммунитета потребуется от 28 дней после прививки.

Напомним, на 1 июня в медицинские организации области по поводу присасывания клещей обратились 1 тыс. 237 человек, что соответствует среднемноголетним уровням и ниже в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За прошедшую неделю зарегистрирован один пострадавший с подозрением на заболевание вирусным энцефалитом.

С 16 марта Роспотребнадзор проводит еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами (иксодовый клещевой бореллиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека).

На территории муниципальных образований проходят акарицидные обработки с осуществлением контроля их качества и эффективности. Организации дезинфекционного профиля, подведомственные Роспотребнадзору, и негосударственные предприятия дезинфекционного профиля обработки проведены на площади 329,276 га.

Также Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит работу с населением по профилактике инфекций, передающихся с укусами клещей.