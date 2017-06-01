0
13:20
11-13 июня на Псковском озере пройдёт этап кубка Европы по парусному спорту
12:15
О неблагоприятном природном явлении предупреждают псковичей
11:51
Псковские проститутки регулярно проверяются на ВИЧ
10:47
Псковская область: Отдых для души и тела. Часть вторая
09:33
Продажа алкоголя запрещена в Псковской области 1 июня
09:18
Подешевел проезд в автобусах Пскова
08:15
Международный день защиты детей отмечается сегодня
Еще новости
Общество

Учение по ликвидации инфекции прошло в псковском аэропорту

В международном аэропорту Пскова прошло тактико-специальное учение Роспотребнадзора по отработке практических навыков в организации и проведении комплекса лечебно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Учение проводилось в соответствии с Планом оперативных мероприятий на случай выявления на транспортных средствах в пункте пропуска больного или подозрительных на заражение лиц. В тренировке также приняли участие должностные лица санитарно-карантинного пункта, Псковской таможни, личный состав пограннаряда КПП ВПП «Псков (Кресты)» Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области, медицинская, производственно-диспетчерская службы и служба авиационной безопасности аэропорта ОАО «Псковавиа», сотрудники Скорой помощи и городской больницы, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области. За проведением учения для оценки качества проведения противоэпидемических, лечебно-профилактических мероприятий наблюдала комиссия специалистов-посредников.

Порядок проведения тренировки рассматривался на заседании Координационного совета воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской федерации «Псков (Кресты)». В целях подготовки к тренировке проведена проверка алгоритма взаимодействия при возникновении чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера, а также по проведению дезинфекционных мероприятий, экстренной профилактики в очаге инфекционного заболевания, правилам использования комплектов защитной одежды, порядке эвакуации больного, лабораторной диагностики и оказанию медицинской помощи лицам с опасными инфекционными заболеваниями.

В Роспотребнадзоре отметили, что тренировка показала наличие четкого Плана оперативных мероприятий и удовлетворительную степень межведомственного взаимодействия при проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае возникновения чрезвычайной эпидемиологической ситуации в пункте пропуска через государственную границу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

11-13 июня на Псковском озере пройдёт этап кубка Европы по парусному спорту
01 июня 2017
11-13 июня на Псковском озере пройдёт этап кубка Европы по парусному спорту
О неблагоприятном природном явлении предупреждают псковичей
01 июня 2017
О неблагоприятном природном явлении предупреждают псковичей
Псковские проститутки регулярно проверяются на ВИЧ
01 июня 2017
Псковские проститутки регулярно проверяются на ВИЧ 3
Продажа алкоголя запрещена в Псковской области 1 июня
01 июня 2017
Продажа алкоголя запрещена в Псковской области 1 июня
Подешевел проезд в автобусах Пскова
01 июня 2017
Подешевел проезд в автобусах Пскова
Международный день защиты детей отмечается сегодня
01 июня 2017
Международный день защиты детей отмечается сегодня
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева покажут по всему миру
31 мая 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева покажут по всему миру
Россия объявила персоной нон грата генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге
31 мая 2017
Россия объявила персоной нон грата генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге 1

Идет загрузка...