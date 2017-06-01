Учение по ликвидации инфекции прошло в псковском аэропорту

11:32, 01 июня 2017, ПАИ

В международном аэропорту Пскова прошло тактико-специальное учение Роспотребнадзора по отработке практических навыков в организации и проведении комплекса лечебно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Учение проводилось в соответствии с Планом оперативных мероприятий на случай выявления на транспортных средствах в пункте пропуска больного или подозрительных на заражение лиц. В тренировке также приняли участие должностные лица санитарно-карантинного пункта, Псковской таможни, личный состав пограннаряда КПП ВПП «Псков (Кресты)» Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области, медицинская, производственно-диспетчерская службы и служба авиационной безопасности аэропорта ОАО «Псковавиа», сотрудники Скорой помощи и городской больницы, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области. За проведением учения для оценки качества проведения противоэпидемических, лечебно-профилактических мероприятий наблюдала комиссия специалистов-посредников.

Порядок проведения тренировки рассматривался на заседании Координационного совета воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской федерации «Псков (Кресты)». В целях подготовки к тренировке проведена проверка алгоритма взаимодействия при возникновении чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера, а также по проведению дезинфекционных мероприятий, экстренной профилактики в очаге инфекционного заболевания, правилам использования комплектов защитной одежды, порядке эвакуации больного, лабораторной диагностики и оказанию медицинской помощи лицам с опасными инфекционными заболеваниями.

В Роспотребнадзоре отметили, что тренировка показала наличие четкого Плана оперативных мероприятий и удовлетворительную степень межведомственного взаимодействия при проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае возникновения чрезвычайной эпидемиологической ситуации в пункте пропуска через государственную границу.