Два человека пострадали в Пскове при столкновении «Фольксвагена» с мотоциклом

11:10, 01 июня 2017, ПАИ

31 мая в Пскове у дома №1 по улице Народной 44-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» столкнулся с мотоциклом «Хонда» под управлением 27-летнего молодого человека. В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир мотоцикла госпитализированы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

Кроме того, вчера в Островском районе на 339-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель неустановленный водитель наехал на 36-летнего мужчину, который шел по обочине. Пешеход с полученными травмами был доставлен в больницу. Водитель с места аварии скрылся.

В Опочке у дома №18 по улице Дзержинского 35-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. В итоге 70-летняя пассажирка машины госпитализирована.

Помимо этого, в поселке Идрица Себежского района у дома 30 по улице Ленина 17-летний мотоциклист при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «Хендай Соната», за рулем которого находился 39-летний мужчина. В результате ДТП водитель и 18-летняя пассажирка мотоцикла получили незначительные травмы.