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Общество

Боевые возможности будут повышать российские десантники летом

В Воздушно-десантных войсках начался летний период обучения, в рамках которого запланировано более 1,5 тыс. мероприятий боевой подготовки различного масштаба. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, основными из них станут одно бригадное и два полковых тактических учения, несколько тактических с подразделениями иностранных государств и ряд командно-штабных.

Десантникам предстоит повышать боевые возможности войск и осваивать современные образцы вооружения и военной техники. «Командиры и штабы воинских частей будут совершенствовать методы работы по управлению тактическими группами с приданными им силами и средствами других родов войск, в том числе и в условиях кризисных ситуаций», - отметил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Все учения будут проводиться на местности с десантированием личного состава, вооружения и военной техники парашютным и посадочным способом, а также боевой стрельбой. Кроме того, подразделения ВДВ в течение лета примут участие в нескольких стратегических учениях, а два соединения подвергнутся контрольной проверке командования ВДВ.

В прошлом периоде обучения части и соединения ВДВ пополнились новейшими и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техники. В войска поступили свыше 40 единиц новейших БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка», более 40 специальных транспортных средств «Рысь», современные многофункциональные комплексы, имеющие в своем составе БЛА «Орлан-10», «Тахион» и «Элерон-3СВ», а также комплекты РЭБ РБ-531Б «Инфауна», автоматизированные комплексы технического контроля «Леер-2» и комплекты боевого снаряжения 6Б52 «Ратник».

На заключительном этапе зимнего периода обучения ВДВ провели первое тактическое учение с форсированием и боевой стрельбой, применив батальонный комплект новейших БМД-4М и БТР МДМ «Ракушка».

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