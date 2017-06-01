Незаконный сбыт гашиша пресекли сотрудники Псковского линейного отдела МВД на транспорте

11:22, 01 июня 2017, ПАИ

В Пскове задержан 18-летний молодой человек по подозрению в незаконном сбыте наркотического средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском линейном отделе МВД России на транспорте.

При проведении досмотра у задержанного был обнаружен и изъят сверток со спрессованным веществом коричневого цвета, по внешним признакам идентичным наркотику растительного происхождения. Вещество было направлено на экспертно-криминалистическое исследование, которое показало, что содержимое свертка – гашиш. Масса наркотика составила 1,21 грамма.

В настоящее время следственное отделение Псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбудило в отношении злоумышленника уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ, проводятся следственные действия, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.