Второй штраф заплатит владелец заросшей пашни в Порховском районе

11:35, 01 июня 2017, ПАИ

Мировой суд судебного участка №135 Санкт-Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей псковского собственника земель сельскохозяйственного назначения за неисполнение предписания Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, собственнику было выдано предписание с целью устранения нарушений земельного законодательства, выявленных при проведении внеплановой выездной проверки земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 17,3 га, расположенного в районе деревни Заборовье Порховского района. При осмотре земельного участка установлено, что хозяйственная деятельность на нем не ведется - на пашне не производятся обработка почвы и возделывание сельскохозяйственных культур, отмечено зарастание сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной растительностью на всей площади участка. По выявленному факту нарушения земельного законодательства был составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ. Россельхознадзор вынес постановление о привлечении нарушителя к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей, а также выдал предписание.

При проведении внеплановой проверки установлено, что предписание не исполнено. В отношении собственника составлен протокол по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания), дело было передано на рассмотрение в мировой суд.