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Общество

9,5 км дорог отремонтированы в Порховском, Островском и Гдовском районах

В Порховском, Островском и Гдовском районах на участках автомобильных дорог с высоким износом асфальтобетонного покрытия проезжей части выполнены работы по устройству покрытия с использованием фрезерованного асфальтобетона. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, общая протяженность участков составила 9,5 км. 

Ремонт проведён на дороге Порхов - Бельское Устье км 1+155 - км 2+155 (Порховский район), Заньково - Гривы – Перестрелово км 10+660 – км 10+930, км 9+960 - км 10+660, км 12+540 - км 15+485, км 16+390 - км 16+905 (Островский район), Гдов - Устье км 0+000 - км 1+920 и Черма - Верхоляне км 0+000 - км 1+900, км 2+100 - км 3+380 (Гдовский район).

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