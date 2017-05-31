Восстановление часовни в Выбутах обсудят псковские эксперты

12:38, 01 июня 2017, ПАИ

1 июня в 16:00 в Пскове состоится 12-е заседание Научно-методического и экспертного совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия.

В ходе заседания предполагается рассмотреть вопрос строительства жилого дома по улице Гоголя, 28 в Пскове, докладчиком выступит архитектор Галина Тютюнникова.

Также будет повторно рассмотрено предложение по восстановлению часовни «Ольгин крест» в деревне Выбуты Псковского района, докладчик – заслуженный художник РФ Николай Москалев.

Кроме того, эксперты обсудят строительство жилого дома по улице Гдовской, 3 и индивидуального дома по улице Красногорской, 2 в Пскове (докладчик – Елена Семенова).