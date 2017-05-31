Восстановление часовни в Выбутах обсудят псковские эксперты
1 июня в 16:00 в Пскове состоится 12-е заседание Научно-методического и экспертного совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия.
В ходе заседания предполагается рассмотреть вопрос строительства жилого дома по улице Гоголя, 28 в Пскове, докладчиком выступит архитектор Галина Тютюнникова.
Также будет повторно рассмотрено предложение по восстановлению часовни «Ольгин крест» в деревне Выбуты Псковского района, докладчик – заслуженный художник РФ Николай Москалев.
Кроме того, эксперты обсудят строительство жилого дома по улице Гдовской, 3 и индивидуального дома по улице Красногорской, 2 в Пскове (докладчик – Елена Семенова).