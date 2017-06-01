Совещание по проблемам здравоохранения прошло на площадке ОНФ в Псковской области

14:22, 01 июня 2017, ПАИ

На площадке регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области состоялось экспертное совещание по проблемам здравоохранения. В нем приняли участие представители комитета по здравоохранению и фармации администрации региона, медицинского сообщества, областной профсоюзной организации, общественники. В ходе экспертного совещания рассматривались вопросы, связанные с обеспеченностью врачами в регионе и преодолением кадровой проблемы в здравоохранении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Псковской области в настоящее время не хватает порядка 750 врачей, это влечет за собой сложности в получении медицинской помощи населением. Не хватает узких специалистов, в региональное отделение ОНФ поступают обращения граждан о невозможности своевременно получить квалифицированную помощь, также люди жалуются на работу скорой помощи. Так, в Пскове вместо положенных 20 бригад работают только восемь. Это приводит к тому, что на вызов скорая прибывает не оперативно. Эксперты говорят о необходимости формирования круглосуточной неотложной помощи при поликлиниках, но ситуация упирается в кадровый дефицит.

Проблему нехватки кадров в сфере здравоохранения пытаются решить путем заключения договоров о целевом обучении выпускников школ в медицинских вузах. Однако условия договора составлены таким образом, что в дальнейшем позволяют молодым специалистам не возвращаться в регион.

Одним из способов привлечения в Псковскую область врачей чиновники называют реализуемые меры социальной поддержки. В их числе выплата «подъемных», предоставление служебного жилья, социальная выплата на приобретение жилья. По информации профильного комитета администрации области, за 2011-2016 гг. для врачей было приобретено 94 служебных квартир в Пскове, Великих Луках и районах области, в 2013-2016 гг. 56 врачей-специалистов получили социальные выплаты на приобретение жилья, предусмотрены выплаты в размере 100 тыс. руб. фельдшерам при первом трудоустройстве в ФАП, благодаря реализации федеральной программы «Земский доктор» выплаты по 1 млн руб. с 2011 г. получили 38 специалистов, прибывших работать на село.

Как отмечали участники совещания, меры социальной поддержки каждый регион предлагает свои, поэтому возникает конкуренция, и Псковская область как дотационный регион занимает в ней не очень выгодные позиции. В связи с этим эксперты коснулись и вопроса заработной платы медицинских работников, которая также привязана к средней зарплате в экономике региона. По оценке экспертов, несмотря на переход на новую систему оплаты труда, зарплата медработников в регионе осталась при этом на прежнем уровне, претерпев изменения только в своей структуре: увеличился оклад и компенсационные выплаты и снизились либо исчезли совсем некоторые виды стимулирующих выплат.

По информации, поступившей в региональное отделение ОНФ, после введения новой системы оплаты произошло увеличение окладов врачей в 2,5 раза, среднего медперсонала в 1,3 раза, но фонды заработной платы в медучреждениях регионом увеличены не были. Это привело к тому, что за дополнительные обязанности, выполняемые медработниками сверх оклада, платить стало нечем. Медучреждения, чтобы уложиться в фонд заработной платы, были вынуждены сокращать штат учреждения и менять условия трудового договора, по которым они включили дополнительную работу, ранее оплачиваемую сверх оклада, в должностные обязанности работников. Врачи, подписавшие дополнительные соглашения, вынуждены работать больше за те же деньги. В связи с этим стал несопоставим объем выполняемой работы и заработная плата за него. По мнению общественников, увеличивая оклады медработникам, необходимо выделять на это медучреждениям дополнительные денежные средства в фонд оплаты труда.

Участники совещания также обсудили вопросы непрерывного образования и повышения квалификации врачей. Отмечалось, что в медицинской сфере региона трудится много специалистов пенсионного возраста, которые не стремятся повышать свою квалификацию. Представитель комитета по здравоохранению и фармации администрации области сообщил, что на базе Псковского государственного университета готовится к открытию факультет «Лечебное дело», что в перспективе позволит снять кадровую напряженность в медицинской отрасли.

В ходе экспертного совещания был обозначен ряд предложений, ориентированных на улучшение ситуации с обеспеченностью врачами в регионе и преодоление кадровой проблемы в здравоохранении.

«Эксперты говорят о необходимости создания государственной программы поддержки первичного звена и внедрения дифференцированного подхода к регионам с точки зрения выравнивания возможностей субъектов, а также введения единого стандарта по оплате труда медиков без привязки к средней зарплате по региону», – пояснил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Общественники продолжат мониторинг ситуации в здравоохранении региона, планируется провести тематический круглый стол по теме преодоления кадровой проблемы в здравоохранении и выработать конкретные предложения.