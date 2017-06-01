У 106 жителей Псковской области в 2016 году был обнаружен ВИЧ

11:18, 01 июня 2017, ПАИ

У 106 жителей Псковской области в 2016 году был обнаружен ВИЧ, сообщила на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Ирина Сивачева. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С 1991 года в Псковской области зарегистрированы 1005 случаев заболевания ВИЧ, 85% из них заразились в результате незащищенных половых контактов, при этом менее 1% приходится на гомосексуальные связи.

«Неблагоприятная ситуация с заболеваемостью сложилась в соседних Ленинградской, Новгородской, Тверской областях и в Санкт-Петербурге», - отметила Ирина Сивачёва. Псковская области, уточнила она, остаётся регионом с низким уровнем распространения ВИЧ-инфекции, «но количество инфицированных жителей постепенно возрастает, в силу того, что люди считают, что эта проблема их никогда не коснётся».

Ирина Сивачёва отметила, что жители Псковской области «стесняются тестироваться на ВИЧ», поэтому заболевание часто обнаруживается в запущенных стадиях. Тестирование в прошлом году прошли 1 тыс. 20 человек, ВИЧ у них выявлен не был.

Кроме того, она рассказала, что в местах лишения свободы количество ВИЧ-инфицированных значительное, но они находятся в ограниченном пространстве, поэтому в статистике не учитываются. «В системе ФСИН есть медицинская служба, которая обязана предоставлять им там лечения, а когда люди выходят из мест лишения свободы, то попадают в сферу работы Центра профилактики», - пояснила Ирина Сивачёва.

По её словам, в колониях находятся порядка 300 инфицированных. «Это не та группа, которая формирует эпидемиологическую ситуацию в Псковской области, у нас ее формирует социально адаптированное население, к сожалению», - заключила Ирина Сивачева.