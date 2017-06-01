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Полиция устанавливает очевидцев произошедших 31 мая в Пскове ДТП с тяжкими последствиями

Полиция устанавливает очевидцев ДТП с тяжкими последствиями, которые произошли в Пскове 31 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее сообщалось, что вчера около 23:00 на мосту имени 50-летия Октября 45-летний водитель машины «Мицубиси Аутлендер» не справился с управлением и наехал на 30-летнего мужчину, который находился на проезжей части и выполнял дорожные работы, после чего врезался в стоящий автопогрузчик. Им управлял 23-летний молодой человек.

В результате аварии водитель «Мицубиси» и дорожный рабочий погибли. Также пострадали 23-летний водитель автопогрузчика и 40-летний пассажир автомобиля. Они доставлены в областную больницу.

Еще одно серьезное ДТП случилось вчера в Пскове около 20:00 на улице Народной, 1. Здесь произошло столкновение автомобиля «Фольксваген Транспортер» под управлением 44-летнего мужчины и мотоцикла «Хонда», за рулем которого находился 27-летний молодой человек. В результате ДТП пострадали мотоциклист и его 31-летний пассажир, оба госпитализированы.

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