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Общество

Руководителей псковских НКО приглашают на семинар по подготовке заявок на гранты

2 июня в 15:00 руководителей и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций приглашают на семинар по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсных отборах по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Управление внутренней политики.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться не позднее 1 июня, направив на адрес электронной почты ts.bekerevich@obladmin.pskov.ru сообщение с темой «Заявка на участие в семинаре», указав в тексте письма полное наименование некоммерческой организации и фамилию, имя, отчество и наименование должности участника семинара.

Пропуск в здание администрации области для участников семинара будет осуществляться по списку зарегистрировавшихся участников при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Справки по телефонам (8112) 29-93-73 и  (8112) 29-97-31.

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