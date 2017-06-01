Руководителей псковских НКО приглашают на семинар по подготовке заявок на гранты

12:58, 01 июня 2017, ПАИ

2 июня в 15:00 руководителей и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций приглашают на семинар по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсных отборах по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Управление внутренней политики.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться не позднее 1 июня, направив на адрес электронной почты ts.bekerevich@obladmin.pskov.ru сообщение с темой «Заявка на участие в семинаре», указав в тексте письма полное наименование некоммерческой организации и фамилию, имя, отчество и наименование должности участника семинара.

Пропуск в здание администрации области для участников семинара будет осуществляться по списку зарегистрировавшихся участников при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Справки по телефонам (8112) 29-93-73 и (8112) 29-97-31.