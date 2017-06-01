Самое минимальное в России количество детей с ВИЧ зарегистрировано в Псковской области

11:40, 01 июня 2017, ПАИ

В Псковской области зарегистрировано самое минимальное в России количество детей с ВИЧ - всего 15. При этом 8 из них прибыли зараженными из других регионов. Об этом сообщил заместитель главврача Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Трофимов 1 июня на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды». «Все они получают лечение, контролируются вирусной нагрузкой», - отметил медик, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также Владимир Трофимов сообщил, что в 2016 году соотношение выявленных ВИЧ-инфицированных мужчин и женщин — один к одному. «Большинство социально адаптированных людей не признают, что могут заразиться ВИЧ. Поэтому очень важно сейчас предлагать тестирование. Все обследования проводятся бесплатно, по желанию — анонимно», - отметил специалист и добавил, что заболевание можно выявить только при обследовании, характерных симптомов нет и искать их бесполезно.

Заместитель главврача Центра профилактики и борьбы со СПИД обратил внимание на то, что Псковская область - одна из территорий РФ, которая предоставляет максимальный доступ к лечению ВИЧ-инфицированных. «Охват лечением один из самых высоких в России. Получающие лечение люди сохраняют свое здоровье и могут жить нормальной жизнью. Те, кто начали лечение в 2006 году, до сих пор живы и с ними ничего страшного не происходит, они имеют детей, полезны обществу», - рассказал он.

Главврача Центра профилактики и борьбы со СПИД Ирина Сивачёва добавила, что основная возрастная категория инфицированных - от 25 до 45 лет. В то же время есть и люди преклонного возраста люди, которым за 70. «Из года в год старшая возрастная группа постепенно увеличивается, потому что они считают, что этого с ними не случится», - заключила она.