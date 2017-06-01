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Общество

В конкурсе «Мисс псковский филиал академии ФСИН России – 2017» победила Виктория Николаева

В псковском филиале академии ФСИН России состоялся конкурс грации, обаяния и интеллекта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, победительницей конкурса стала студентка факультета подготовки государственных и муниципальных служащих Виктория Николаева, второе место заняла студентка Анастасия Белякова, трете  – курсант Наталья Прокопенкова.

Курсант Елизавета Творогова удостоена звания «Мисс талант», курсант Владислава Макеенкова – «Мисс элегантность», курсант Виктория Храмцова – «Мисс очарование». Курсант Анастасия Штанке стала «Мисс интеллект», курсант Ксения Бочарникова – «Мисс грация», курсант Ольга Медведкова – «Мисс улыбка». Титул «Мисс оригинальность» получила студентка Виктория Левшакова, а курсант Николь Горина была удостоена звания «Мисс талант» и получила приз зрительских симпатий.

Все участницы конкурса награждены дипломами, а корону «Мисс псковский филиал академии ФСИН России – 2017» студентке Виктории Николаевой вручила победительница конкурса 2016 года курсант Екатерина Круглова, которая также была удостоена титула вице-мисс академия ФСИН России.

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