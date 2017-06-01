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Общество

Псковские проститутки регулярно проверяются на ВИЧ

Псковские проститутки регулярно проверяются на ВИЧ, сообщила на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 1 июня специалист Центра профилактики и борьбы со СПИД по работе с уязвимыми группами населения Ирина Городецкая. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Девушки, которые предоставляют услуги за плату регулярно проходят обследования. С теми, кто стоят на дороге, ситуация сложнее», - отметила Ирина Городецкая. Главврач Центра Ирина Сивачева заявила, что оптимальный вариант — не пользоваться этими услугами. «Не будет спроса, не будет инфицирования», - добавила она.

Ирина Городецкая также уточнила, что среди инфицированных ВИЧ небольшой процент проституток, гомосексуалистов, наркоманов и студентов, так как «они понимают, что риск заразиться у них выше, чем у остальных».

По словам Ирины Сивачёвой, порядка 60% псковских проституток прошли обследование на ВИЧ – это около  280 человек. «Одно время пытались ездить по придорожным кафе, народ разбегался, поэтому находим соответствующих девушек, они потом приезжают в квартиры, их там тестируют, забирают кровь, проводят беседы. Так же работа выстроена и с потребителями наркотиков», - уточнила главврач.

По словам Ирины Городецкой, высокооплачиваемые проститутки редко обращаются в Центр, поэтому к таким девушкам специалисты выезжают сами. «Эта работа строится на доверии, уважении друг к другу. Часто к лицам из уязвимых групп в обычных медсетях очень неадекватное отношение. К нам они приходить не стесняются, потому что в Центре к ним относятся как к обычным людям», - добавила Ирина Городецкая.

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