Пробежку «За здоровый образ жизни» в День без табака организовали псковские активисты ОНФ

15:12, 01 июня 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели в Пскове мероприятие, приуроченное к международной акции по борьбе с курением «День без табака». Молодежный актив вышел на пробежку «За здоровый образ жизни» по набережной реки Великая. К общественникам присоединились члены молодежного парламента региона, студенты. Участники пробежки стартовали от памятника псковичам-флотоводцам и преодолели 1,5 км легким бегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Наша акция направлена на пропаганду здорового образа жизни. Главной целью мероприятия было обратить внимание общества к проблемам, связанным с такой пагубной привычкой как курение. Мы поддерживаем здоровый и активный образ жизни и своим примером хотим показать его преимущества, мотивировать молодежь к занятиям физкультурой и спортом. Легкая пробежка, велопрогулка на свежем воздухе не требуют финансовых затрат, а польза от них очевидная», - пояснил активист регионального отделения ОНФ Артур Евтеев.

После пробежки для участников была проведена экскурсия с рассказом о памятнике псковичам-флотоводцам и историей его появления на набережной реки в Пскове. Участники мероприятия единодушно признали, что подобные мероприятия, ориентированные на здоровый образ жизни, должны проводиться чаще.

Общественники намерены продолжить проведение в регионе акций, которые помогают повысить лояльность людей к здоровому образу жизни, продвижению и популяризации занятиями физкультурой и спортом, активными видами досуга.

День без табака был установлен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, и 31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением. Доля курящих граждан в России, как показывают данные ежегодных опросов ВЦИОМ, в течение последних лет неуклонно сокращается. Не курят сегодня 69% россиян, в том числе 57% сообщают, что никогда не были подвержены этой вредной привычке.