11-13 июня на Псковском озере пройдёт этап кубка Европы по парусному спорту

13:20, 01 июня 2017, ПАИ

11-13 июня на Псковском озере пройдут XIV международные соревнования по парусному спорту «Псковская парусная регата» – этап кубка Европы по парусному спорту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Открытие XIV Псковской парусной регаты состоится 11 июня в 12:00. В её рамках запланированы международные соревнования: Этап Кубка Европы в классе яхт «Микро»; всероссийские соревнования: этап кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра»; межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч», «Кадет»; региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный».

11 июня

10:30-11:30 Приезд гостей регаты в пансионат «Кривск». (Проход через КПП на берег, к Яхт-клубу пансионата). КПП пансината Яхт-клуб пансионата 11:30-12:00 Сбор гостей регаты Площадка у причала Яхт-клуба (мол) 12.00-12.40 Торжественная церемония Открытия регаты Площадка у причала Яхт-клуба (мол) 12:40-13:00 Собрание капитанов Площадка у Яхт-клуба 13:30-18:00 Гоночное время Псковское озеро. 13:00-13:30 Пресс-конференция Шатер перед яхт-клубом (Центральный павильон) 19:00-22:00 Праздничный вечер. Выступление музыкантов для участников и гостей регаты Здание Столовой пансионата 22:00 Праздничный фейерверк. Площадка у причала Яхт-клуба (мол)

12 июня в 11:00 до 18:00 пройдут гонки. 13 июня - с 11:00 до 15:00. Затем состоится закрытие регаты.

С 16 по 18 июня в рамках XIV Псковской парусной регаты состоится 4-й этап всероссийских соревнований «Национальная парусная Лига» в дивизионе «Высшая Лига».