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Общество

11-13 июня на Псковском озере пройдёт этап кубка Европы по парусному спорту

11-13 июня на Псковском озере пройдут XIV международные соревнования по парусному спорту «Псковская парусная регата» – этап кубка Европы по парусному спорту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Открытие XIV Псковской парусной регаты состоится 11 июня в 12:00. В её рамках запланированы международные соревнования: Этап Кубка Европы в классе яхт «Микро»; всероссийские соревнования: этап кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра»; межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч», «Кадет»; региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный».

11 июня

10:30-11:30

Приезд гостей регаты в пансионат «Кривск». (Проход через КПП на берег, к Яхт-клубу пансионата).

 

 

КПП пансината

Яхт-клуб пансионата

11:30-12:00

Сбор гостей регаты

 

Площадка у причала Яхт-клуба (мол)

12.00-12.40

Торжественная церемония Открытия регаты

 

Площадка у причала Яхт-клуба (мол)

12:40-13:00

Собрание капитанов

Площадка у Яхт-клуба

13:30-18:00

Гоночное время

Псковское озеро.

13:00-13:30

Пресс-конференция

 

Шатер перед яхт-клубом (Центральный павильон)

19:00-22:00

Праздничный вечер. Выступление музыкантов для участников и гостей

регаты

Здание Столовой пансионата

22:00

Праздничный фейерверк.

Площадка у причала Яхт-клуба (мол)

12 июня в 11:00 до 18:00 пройдут гонки. 13 июня - с 11:00 до 15:00. Затем состоится закрытие регаты.

С 16 по 18 июня в рамках XIV Псковской парусной регаты состоится 4-й этап всероссийских соревнований «Национальная парусная Лига» в дивизионе «Высшая Лига».

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