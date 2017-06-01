11-13 июня на Псковском озере пройдёт этап кубка Европы по парусному спорту
11-13 июня на Псковском озере пройдут XIV международные соревнования по парусному спорту «Псковская парусная регата» – этап кубка Европы по парусному спорту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
Открытие XIV Псковской парусной регаты состоится 11 июня в 12:00. В её рамках запланированы международные соревнования: Этап Кубка Европы в классе яхт «Микро»; всероссийские соревнования: этап кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра»; межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч», «Кадет»; региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный».
11 июня
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10:30-11:30
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Приезд гостей регаты в пансионат «Кривск». (Проход через КПП на берег, к Яхт-клубу пансионата).
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КПП пансината
Яхт-клуб пансионата
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11:30-12:00
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Сбор гостей регаты
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Площадка у причала Яхт-клуба (мол)
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12.00-12.40
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Торжественная церемония Открытия регаты
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Площадка у причала Яхт-клуба (мол)
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12:40-13:00
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Собрание капитанов
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Площадка у Яхт-клуба
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13:30-18:00
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Гоночное время
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Псковское озеро.
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13:00-13:30
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Пресс-конференция
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Шатер перед яхт-клубом (Центральный павильон)
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19:00-22:00
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Праздничный вечер. Выступление музыкантов для участников и гостей
регаты
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Здание Столовой пансионата
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22:00
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Праздничный фейерверк.
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Площадка у причала Яхт-клуба (мол)
12 июня в 11:00 до 18:00 пройдут гонки. 13 июня - с 11:00 до 15:00. Затем состоится закрытие регаты.
С 16 по 18 июня в рамках XIV Псковской парусной регаты состоится 4-й этап всероссийских соревнований «Национальная парусная Лига» в дивизионе «Высшая Лига».