Большая часть ВИЧ-инфицированных жителей Псковской области получают отечественные препараты

13:36, 01 июня 2017, ПАИ

В Псковской области 70% препаратов, которые получают ВИЧ-инфицированные, являются отечественными. Об этом сообщила главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Ирина Сивачева на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 1 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ирины Сивачевой, за последнее время российские медикаменты подешевели в несколько раз. «То, что отечественные препараты плохие, это миф, как и миф о том, что ВИЧ-инфекции не существует», - подчеркнула главврач Центра.

Она также рассказала, что в Пскове один из ВИЧ-инфицированных умер, отказавшись от приема препаратов из-за убеждения в отсутствии заболевания.