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Пьяный пскович изнасиловал и избил пожилую мать

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании и умышленном причинение вреда здоровью средней тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 8 октября 2016 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал пожилую мать. В доме  в это время находился только отец-инвалид. После этого он избил потерпевшую трубкой обоев. Женщина получила переломы рёбер.

В настоящее время к преступнику продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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