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Общество

Псковские десантники примут участие в учении «Славянское братство-2017» в Белоруссии

Псковские десантники примут участие в антитеррористическом учении «Славянское братство-2017», которое проёдет с 6 по 14 июня на полигоне Брестский при участии Воздушно-десантных войск России, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Заместитель руководителя учением полковник Алексей Сгибнев рассказал, что к «Славянскому братству-2017» будут привлечены подразделения Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 38-й белорусской отдельной десантно-штурмовой бригады и сербской специальной бригады. В ходе совместных действий они отработают вопросы по выполнению контртеррористических задач в рамках операции по поддержанию мира.

В учении с российской стороны примут участие батальонная тактическая группа численностью более 300 человек со штатным стрелковым вооружением, бронетанковой и автомобильной техникой, а также авиаэскадрилья военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил России.

Руководителем совместных учений назначен командующий Силами специальных операций ВС Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко.

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