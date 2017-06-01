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Пятеро украинцев без патентов обнаружены на стройке в Опочецком районе

С 22 мая по 2 июня на территории Псковской области проходит комплекс оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции граждан третьих по отношению к государствам-членам ОДКБ стран под условным названием «Нелегал-2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, мероприятия проводят сотрудники УМВД, УФСБ, Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

По состоянию на 30 мая, прошли более 300 проверок, в ходе которых были выявлены свыше 130 административных правонарушений.

Так, МО МВД России «Себежский» совместно с сотрудниками Пограничного управления установил 8 граждан Вьетнама, пребывающих в России с нарушением федерального законодательства в сфере миграции. Восемь иностранцев будут принудительно выдворены, а также заплатят штрафы.

В Опочецком районе установлены 5 граждан Украины, которые трудились в качестве разнорабочих по строительству жилого дома без патентов, действующих на территории Псковской области. Иностранцы и их работодатель привлечены к административной ответственности. В отношении последнего стражи порядка составили пять административных протоколов по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ.

Также организована работа по принудительной депортации иностранных граждан, пребывание которых на территории России нежелательно. 26-27 мая за пределы страны были депортированы 13 человек.

Отдельное внимание уделяется выявлению в регионе так называемых резиновых квартир. Полицейские установили восемь адресов массовой фиктивной регистрации иностранных граждан, возбуждено три уголовных дела в отношении граждан РФ.

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