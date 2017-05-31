Премьерой «Усвятских шлемоносцев» завершится театральный сезон в Пскове

13:44, 01 июня 2017, ПАИ

21 и 22 июня на большой сцене Псковского академического театра драмы состоятся премьерные показы спектакля «Усвятские шлемоносцы». На большой сцене сейчас проходят репетиции новой постановки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В основе постановки - повесть Евгения Носова, которую называют памятником русскому крестьянству. Работа Носова создана по канонам былинного эпоса и русской воинской повести. Она повествует о том, как в русскую деревню приходит весть войне. Крестьяне должны оставить свои пашни, семьи, привычный уклад жизни и стать войнами - шлемоносцами.

«Новый спектакль псковского театра не о войне, он о том, как люди мучительно привыкали к мысли, что нужно взять в руки оружие и идти на защиту родной земли», - отметили в пресс-службе.



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров











«Я считаю, что эта повесть очень современная. Там есть тексты, которые не потеряли свою актуальность до сих пор, хотя прошло уже 70 лет. Мы попытались максимально подробно, насколько это возможно, погрузиться в тот мир, в котором живут персонажи. А это не только война. Это взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между детьми и родителями, это традиции. Есть сцены очень пронзительные уже своим повествованием того, как это было», - пояснил режиссер спектакля Александр Кладько.

Билеты в кассе театра и на сайте.