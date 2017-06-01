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Экономика

14 тонн польских томатов уничтожены в Себеже

31 мая на свалке твердых бытовых отходов в Себеже были уничтожены 14 тонн свежих томатов из Польши. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Данная партия была задержана в фитосанитарном контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района в результате проведения карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции, ввозимой из Белоруссии. При проведении осмотра товара, заявленного в фитосанитарном сертификате как картофель продовольственный, были обнаружены томаты, составляющие большую часть перемещаемого груза. Вес продовольственного картофеля, выращенного в Белоруссии, составил 3,5 тонны, свежих томатов  - 14,6 тонны. На упаковке томатов обнаружена информация о польском происхождении груза, а также многочисленные следы срыва этикеток.

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