О неблагоприятном природном явлении предупреждают псковичей

12:15, 01 июня 2017, ПАИ

1 июня начиная с 12:00-15:00 по Пскову и области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

При сильном ветре населению рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу; закрыть окна; поставить машину в гараж, не парковать транспорт вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций; находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегать деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.