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Общество

На V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове поступили три заявки из Великого Новгорода

На V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове поступили новые заявки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Редакция газеты «Новгород» представила циклы материалов в двух номинациях: «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ» и «Лучшие новые формы». В качестве новых форм на страницах газеты был проведён интерактивный конкурс с читателями «Новгород и Ганза», приуроченный к 25-летию участия Великого Новгорода в Ганзейском союзе Нового времени. В другой номинации фотокорреспондент газеты «Новгород» Анна Бочарова представила фоторепортаж с «Ганзейской недели» в Новгороде, а редакция этого издания выставила на конкурс серию материалов о новом формате событийного туризма с использованием бренда Ганзы.

Напомним, на V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове  журналисты могут присылать свои работы до 7 июля 2017 года. Материалы необходимо отправлять вместе с заполненной заявкой электронной почтой на адрес: pressa@pskovgorod.ru. К конкурсу допускаются материалы, опубликованные (вышедшие в свет) с 1 июля 2016 по 20 июня 2017 года.

Цель конкурса - способствовать сближению и взаимопониманию народов России и Европы, развитию межмуниципального сотрудничества в сферах торговли, бизнеса, культуры, туризма, инвестиций на основе исторического и современного опыта ганзейских связей. Одна из важнейших составляющих конкурса - бережное отношение к истории, популяризация проводимых под эгидой Международного ганзейского союза ежегодных Международных ганзейских дней и инициированных Союзом русских ганзейских городов Русских ганзейских дней как масштабных площадок для продвижения культурного, туристического и делового сотрудничества и уникального формата событийного туризма.

С условиями V Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове можно ознакомиться здесь.

Добавим, Ганзейский союз Нового времени - это международная неправительственная межмуниципальная организация, ставящая своей целью развитие торговли и туризма. В него входят не только те города, которые входили в средневековую Ганзу, но и те, которые сумели доказать наличие торговых связей с Ганзой в эпоху средневековья. В том числе 13 российских городов, одним из которых является Псков. Ганзейский Союз объединяет 181 город из 16 стран мира и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит международный фестиваль «Ганзейские дни Нового времени». Очередь на проведение этих Дней расписана на много лет вперед. В 2009 году Международная Ганза впервые проходила в России, в Великом Новгороде.  Спустя ровно 10 лет - в 2019 году - Псков станет вторым таким российским городом.

Заявка на участие в V Международном конкурсе СМИ «Ганза - связь времен» от МАУ «Редакция газеты «Новгород».

Заявка 2-я на участие в V Международном конкурсе СМИ «Ганза - связь времен» от МАУ «Редакция газеты «Новгород».

Заявка на участие в V Международном конкурсе СМИ «Ганза - связь времен» от Анны Бочаровой (МАУ «Редакция газеты «Новгород»).

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