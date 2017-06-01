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Общество

Администрация Псковской области подписала соглашение с Агентством инвестиций в социальную сферу

Администрация Псковской области подписала соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиций в социальную сферу».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, церемония подписания состоялась 1 июня в рамках XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Андрей Турчак и исполнительный директор АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» Илья Ковалев.

Соглашение предусматривает содействие в привлечении внебюджетных инвестиций с целью обновления инфраструктуры и объектов социальной сферы: обновления автопарка Скорой медицинской помощи, строительство и эксплуатацию спортивных оздоровительных объектов и других проектов.

В качестве примера такого партнерства директор агентства Илья Ковалев привел проект, который уже реализуется в 20 регионах страны. Речь идет о строительстве на территории пришкольного футбольного поля манежа из металлоконструкций. Социальная составляющая проекта состоит в том, что до 15:00 все желающие могут заниматься в этом манеже спортом абсолютно бесплатно.

«Это будет актуально для Пскова и Великих Лук, с них и начнем», — сказал губернатор Андрей Турчак. В ближайшее время проект будет представлен на Совете по инвестициям Псковской области, сопровождать его будет Государственный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Говоря об обновлении автопарка Скорой медицинской помощи, Андрей Турчак напомнил, что в 2014–2015 годах в регион поступили 105 новых карет Скорой помощи. Однако, по словам главы региона, еще остаются районы, в которых предстоит усилить позиции.

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