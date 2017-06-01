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Экономика

Россельхозбанк и Объединенная судостроительная корпорация подписали Соглашение о сотрудничестве

АО «Россельхозбанк» и АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) заключили Соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковскому агентству информации в банке. Документ подписали председатель Правления банка Дмитрий Патрушев и президент ОСК Алексей Рахманов на XXI Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение позволит увеличить объемы взаимовыгодного сотрудничества Россельхозбанка с ведущими предприятиями отечественного судостроения. Банк и ОСК планируют развивать взаимодействие в рамках исполнения государственного оборонного заказа, финансирования и обслуживания экспортных контрактов, кредитования текущей деятельности и инвестпроектов корпорации и ее дочерних обществ.

«Россельхозбанк сегодня является одним из ключевых участников программы гособоронзаказа, на самом высоком уровне обеспечивая банковское сопровождение расчетов и контроль за использованием бюджетных средств. Однако этим наше сотрудничество с предприятиями оборонно-промышленного комплекса не ограничивается – банк предоставляет им весь спектр банковских услуг, включая все виды кредитования, банковские гарантии, международные расчеты, размещение денежных средств, казначейские услуги, обслуживание работников предприятий ОПК по всем направлениям. Уверен, что подписание Соглашения с крупнейшей судостроительной компаний России будет способствовать достижению долгосрочных целей госкорпорации, а также дальнейшему развитию бизнеса банка», – отметил Дмитрий Патрушев.

«Подписывая Соглашение, ОСК расширяет свои возможности по сотрудничеству с банками по привлечению финансирования различных проектов Корпорации, как в части строительства судов, так и модернизации инфраструктуры верфей. Надеемся, что Россельхозбанк примет участие, в том числе и в крупных инвестиционных проектах отрасли», – заявил Алексей Рахманов.

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