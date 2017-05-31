Псковским потребителям стали доступны предложения сети Spim.ru и ее дочернего магазина Mebhome.ru

12:46, 01 июня 2017, ПАИ

Федеральная сеть интернет-магазинов Spim.ru начала сотрудничество с псковскими потребителями, для которых буквально с первых дней созданы удобные условия для покупок. По словам представителей компании, в Псков возможна доставка как малогабаритных, так и крупногабаритных товаров. Для первой категории предложений обеспечивается транспортировка до пунктов выдачи и постаматов, для второй – до пунктов выдачи Деловые линии, а также возможен вывоз со склада производителя в городе. Для всей продукции предусматривается доставка непосредственно на адрес клиента, правда, в случае с крупногабаритными моделями мероприятия проводятся на условиях того или иного производителя. Для малогабаритных изделий предусмотрены стандартная и супер-экспресс доставки, со стоимостью которых можно ознакомиться на сайте компании.

Дополнительно для жителей Пскова открыты просторы дочернего интернет-магазина Mebhome.ru, осуществляющего реализацию самой разнообразной мебели, активно участвующего в телевизионных проектах, связанных с ремонтом жилья простых граждан. В каждой категории предложений этого ресурса представлено широкое разнообразие, в чем можно убедиться на примере продукции для обустройства детских комнат ( http://www.mebhome.ru/shop/detskie/ ). Здесь присутствуют классические и современные модели, готовые и подходящие для индивидуальной комбинации варианты, узкие, маленькие, угловые изделия. Также можно приобрести мини-детские, позволяющие рационально распорядиться даже небольшим пространством помещения, надежно скрыть от посторонних глаз предметы гардероба, обувь и другие личные вещи ребенка.