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Псковским потребителям стали доступны предложения сети Spim.ru и ее дочернего магазина Mebhome.ru

Федеральная сеть интернет-магазинов Spim.ru начала сотрудничество с псковскими потребителями, для которых буквально с первых дней созданы удобные условия для покупок. По словам представителей компании, в Псков возможна доставка как малогабаритных, так и крупногабаритных товаров. Для первой категории предложений обеспечивается транспортировка до пунктов выдачи и постаматов, для второй – до пунктов выдачи Деловые линии, а также возможен вывоз со склада производителя в городе. Для всей продукции предусматривается доставка непосредственно на адрес клиента, правда, в случае с крупногабаритными моделями мероприятия проводятся на условиях того или иного производителя. Для малогабаритных изделий предусмотрены стандартная и супер-экспресс доставки, со стоимостью которых можно ознакомиться на сайте компании.

Дополнительно для жителей Пскова открыты просторы дочернего интернет-магазина Mebhome.ru, осуществляющего реализацию самой разнообразной мебели, активно участвующего в телевизионных проектах, связанных с ремонтом жилья простых граждан. В каждой категории предложений этого ресурса представлено широкое разнообразие, в чем можно убедиться на примере продукции для обустройства детских комнат (http://www.mebhome.ru/shop/detskie/). Здесь присутствуют классические и современные модели, готовые и подходящие для индивидуальной комбинации варианты, узкие, маленькие, угловые изделия. Также можно приобрести мини-детские, позволяющие рационально распорядиться даже небольшим пространством помещения, надежно скрыть от посторонних глаз предметы гардероба, обувь и другие личные вещи ребенка.

Для детских в рамках федерального интернет-магазина предусмотрены не только наборы всех необходимых для обустройства изделий, но и отдельные предметы, позволяющие сделать функциональным небольшое помещение. В частности, в рамках таких брендов, как Легенда (http://www.mebhome.ru/shop/detskie/legenda/), здесь можно приобрести декоративные лестницы самых разнообразных форматов, полки, стульчики, столики, шкафы и, конечно же, кроватки. Выбор изделий и целых комплектов можно проводить по конкретным цветовым решениям. Например, белые детские  (http://www.mebhome.ru/shop/detskie/white_mebel/) оказываются неизменно актуальными, формируют у ребенка позитивное мышление, а на соответствующей странице интернет-магазина они представлены десятками разноплановых товаров от ведущих производителей.

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