30 раз за неделю помогали ликвидировать последствия ДТП псковские сотрудники МЧС

16:20, 01 июня 2017, ПАИ

С 25 по 31 мая пожарные и спасательные подразделения Псковской области 30 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП. В этих авариях 6 человек погибли и 35 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

За указанный период специалистам пришлось деблокировать одного погибшего. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам.

Четыре раза осуществлялась ликвидация вторичных факторов.