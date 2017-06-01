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Общество

Из-за долга перед банком великолучане могут лишиться двух квартир

В Великих Луках судебные приставы наложили арест на две квартиры местных жителей, которые задолжали банку около четырёх миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Исполнительные производства в отношении граждан, которые являются поручителями, были возбуждены в ноябре 2016 года. Задолженность должна быть взыскана в пользу ПАО «Банк ВТБ», и по договору залога недвижимого имущества необходимо было обратить взыскание на квартиры должников. В конце мая приставы наложили арест на имущество, предварительно оцененное в 2 миллиона 800 тысяч рублей.

В ближайшее время, если долг не будет оплачен,  документы будут переданы в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях для продажи квартир на торгах.

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