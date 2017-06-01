Более тысячи должников по алиментам посетили псковские приставы

16:31, 01 июня 2017, ПАИ

Более тысячи должников по алиментным обязательствам посетили псковские судебные приставы в рамках ежегодной акции «Судебные приставы - детям». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В рамках рейда были созданы мобильные группы, в каждую из них входили один или два судебных пристава-исполнителя и судебный пристав по ОУПДС. Перед всеми участниками рейда была поставлена задача проводить в отношении должников различные процессуальные мероприятия: проверять имущественное положение, выяснять место работы, предупреждать об уголовной ответственности, об ограничении в специальном праве в отношении водительских прав должников, накладывать арест на имущество.

Начало рейда в каждом районном отделе судебных приставов Псковской области было назначено на 18:00. «Именно в это время самая большая вероятность застать должников по алиментным обязательствам, которые возвращаются с работы, дома», - пояснили в управлении.

За 4 часа мобильные группы обошли более тысячи должников по алиментным обязательствам, произвели 87 арестов имущества на сумму около 300 тысяч рублей, в том числе 10 арестов наложено на автомобили. Ещё 390 тысяч рублей должники оплатили добровольно или предоставили документы об оплате в счет погашения долга.

«Большинство граждан, которых посетили в тот день судебные приставы, уклоняются от уплаты алиментных обязательств на содержание своих несовершеннолетних детей, ведут аморальный образ жизни и злоупотребляют спиртными напитками», - рассказали в управлении. Трём таким должникам-алиментщикам вручили предупреждение об уголовной ответственности, 139 получили требования о явке к судебному приставу. Приставы выяснили имущественное положение и место работы десятков должников.

Всего же в Псковской области в настоящее время проживают около 4,9 тысяч граждан, в отношении которых в отделах судебных приставов возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности по алиментам.