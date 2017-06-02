День здорового питания проводится в России 2 июня

08:53, 02 июня 2017, ПАИ

2 июня в России проводится День здорового питания и отказа от излишеств в еде, сообщает портал сalend.ru.

Впервые этот День отметили в 2011 году, он стал альтернативой американскому Дню обжорства — Национальному дню, когда можно есть то, что хочется.

Новый праздник быстро распространился по сети: в начале 2017 года «Яндекс» по запросу «День здорового питания» выдавал 150 млн страниц в поиске. Для сравнения: популярный запрос «похудеть» находит 129 млн страниц.

По данным Института питания, в России избыточный вес имеют 60% женщин и половина мужчин старше 30 лет. Избыточный вес и ожирение являются пусковыми факторами риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, опухолей молочной железы и предстательной железы, а начинается все с невнимания к рациону, переедания и несбалансированного состава меню.

День здорового питания и отказа от излишеств в еде призван напомнить о том, что люди ответственны за то, чем питают свой организм.

