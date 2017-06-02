0
09:42
Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по профильной математике
09:40
Псковский митрополит ответил богослову Андрею Кураеву
21:55
Минтранс проработает вопрос о запрете проноса в самолеты алкоголя из duty free
20:20
В Пскове организуют более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России
18:14
Вода на псковском пляже не соответствует гигиеническим нормативам
18:06
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
17:55
Абоненты Tele2 не потеряются
Еще новости
Общество

День здорового питания проводится в России 2 июня

2 июня в России проводится День здорового питания и отказа от излишеств в еде, сообщает портал сalend.ru.

Впервые этот День отметили в 2011 году, он стал альтернативой американскому Дню обжорства — Национальному дню, когда можно есть то, что хочется.

Новый праздник быстро распространился по сети: в начале 2017 года «Яндекс» по запросу «День здорового питания» выдавал 150 млн страниц в поиске. Для сравнения: популярный запрос «похудеть» находит 129 млн страниц.

По данным Института питания, в России избыточный вес имеют 60% женщин и половина мужчин старше 30 лет. Избыточный вес и ожирение являются пусковыми факторами риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, опухолей молочной железы и предстательной железы, а начинается все с невнимания к рациону, переедания и несбалансированного состава меню.

День здорового питания и отказа от излишеств в еде призван напомнить о том, что люди ответственны за то, чем питают свой организм.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по профильной математике
02 июня 2017
Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по профильной математике
Псковский митрополит ответил богослову Андрею Кураеву
02 июня 2017
Псковский митрополит ответил богослову Андрею Кураеву
Минтранс проработает вопрос о запрете проноса в самолеты алкоголя из duty free
01 июня 2017
Минтранс проработает вопрос о запрете проноса в самолеты алкоголя из duty free
В Пскове организуют более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России
01 июня 2017
В Пскове организуют более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России
Вода на псковском пляже не соответствует гигиеническим нормативам
01 июня 2017
Вода на псковском пляже не соответствует гигиеническим нормативам 1
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
01 июня 2017
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
Абоненты Tele2 не потеряются
01 июня 2017
Абоненты Tele2 не потеряются
Академия народного хозяйства и госслужбы будет готовить в Пскове квалифицированные кадры
01 июня 2017
Академия народного хозяйства и госслужбы будет готовить в Пскове квалифицированные кадры

Идет загрузка...