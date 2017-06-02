Тимофей Грядочник наступил по народному календарю

08:21, 02 июня 2017, ПАИ

2 июня по народному календарю наступил Тимофей Грядочник, пишет портал сalend.ru.

Церковь в этот день отмечает память преподобного Тимофея Псковского. На Руси этого святого прозвали Грядочником, поскольку его праздник приходился на время активных работ в огороде.

В частности, в северных областях на Тимофея начинали сажать огурцы. «Пришел Тимофей — сей огурцы скорей», — говорили в народе. Эту работу старались обычно выполнить скрытно — особенно это касалось первой грядки. Первый выросший огурец позже тоже полагалось как можно быстрее сорвать и закопать в потаенном месте. Считалось, что если кто-то посторонний увидит его, то вскоре пожухнут все плети.

В более теплых районах огурцы ко дню Тимофея Грядочника уже взошли. В это время смотрели: не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это результат сглаза недобрых соседей.

С огурцами связаны и другие приметы. Большой урожай этого овоща предвещало обилие шишек на елях. Также крестьяне уделяли внимание вкусу огурцов. Горечи старались избежать разными способами: оберегали огурцы от лучей солнца, не допускали чрезмерно сильного полива, удобряли особыми способами (в частности, для этого растения не годится конский навоз).

