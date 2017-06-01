Власти Пскова поздравили 334-й авиаполк с двумя праздниками

15:18, 01 июня 2017, ПАИ

1 июня 334-ый Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк, дислоцированный в Пскове, отмечает 73-ю годовщину со дня образования полка и 86-ю годовщину со дня образования транспортной авиации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

От муниципальных властей поздравил исполняющий полномочия главы города Сергей Гаврилов: «На сегодняшний день 334-й полк по праву считается одним из передовых в вооруженных силах России и имеет высокую боевую готовность. Летчики Берлинского полка прославляют не только свою часть, но и нашу легендарную Псковскую землю с ее особой историей, традициями, победами». Он пожелал военнослужащим и их семьям здоровья, удачи, мирного неба над головой и новых успехов в деле защиты воздушных рубежей Родины.

Командир 334-го военно-транспортного авиационного Берлинского краснознаменного полка Андрей Павловский пожелал ветеранам, военнослужащим крепкого здоровья, благополучия. «За годы существования полк прошел славный боевой путь и внес достойный вклад в победу над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны», - добавил он.

С наилучшими пожеланиями к боевым друзьям обратился ветеран авиационного полка, полковник запаса Сергей Никифоров: «Авиация - это стихия для отважных и смелых людей, и я горжусь, что свою жизнь прожил рядом с настоящими героями. Мы всегда понимали, что выполняем свой профессиональный долг, защищая Родину, и понятие честь России для лётчиков было и остается священным. Желаю всем чистого неба, здоровья, благополучия и чтобы всегда количество взлетов совпадало с количеством посадок!».

«Мы без вас просто пехота, а благодаря вам мы крылатая гвардия», - сказал председатель Совета ветеранов 76-й десантно-штурмовой дивизии, генерал-майор запаса Юрий Соседов и пожелал военнослужащим успехов в боевой подготовке и всего самого доброго.

В этот день многие военнослужащие, гражданский персонал и ветераны полка были отмечены приказами командующих ВВС, ВДВ, командира полка, почетными грамотами, благодарственными письмами, приветственными адресами, благодарностями и ценными подарками, а также медалями.

Учащиеся общеобразовательной школы №13 вступили в ряды «Юнармии» и получили знаки отличия, которые им лично вручили гости мероприятия.

После церемонии награждения военнослужащие прошли торжественным маршем. Для гостей праздника организована выставка военной техники.

Добавим, что 334-й Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк сформирован во время Великой Отечественной войны на базе 101-го авиационного полка дальнего действия. За участие в Берлинской операции полку было присвоено почетное наименование «Берлинский».

После войны в 1948 году полк был перебазирован под Псков. Летчики полка участвовали в операциях и боевых действиях во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Чили, Афганистане, Югославии и Чечене. Полк участвует в обеспечении визитов президента России за границу, перевозя средства связи и представительский автотранспорт. На сегодняшний день 334-й полк - один из передовых в военно-воздушных силах России, он имеет высокую боевую готовность и высококвалифицированный лётный состав, на его вооружении современные самолёты ИЛ-76.