69 безнадзорных собак планируется отловить в Великих Луках за полгода

21:16, 01 июня 2017, ПАИ

475 тысяч потратят на отлов и содержание безнадзорных животных в Великих Луках во втором полугодии. На сайте госзакупок размещен запрос котировок.

В рамках контракта планируется отловить 69 бездомных собак. Бригадам категорически запрещается производить отлов животных в присутствии детей; стрелять по неясно видимой цели, в кустах, при плохом освещении в случае применения средств обездвиживания, а также вдоль узких пространств, в местах возможного появления посторонних лиц; применять огнестрельное оружие и так далее.

Средства на эти цели заложены в бюджете города.

