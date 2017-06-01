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Общество

69 безнадзорных собак планируется отловить в Великих Луках за полгода

475 тысяч потратят на отлов и содержание безнадзорных животных в Великих Луках во втором полугодии. На сайте госзакупок размещен запрос котировок.

В рамках контракта планируется отловить 69 бездомных собак. Бригадам категорически запрещается производить отлов животных в присутствии детей; стрелять по неясно видимой цели, в кустах, при плохом освещении в случае применения средств обездвиживания, а также вдоль узких пространств, в местах возможного появления посторонних лиц; применять огнестрельное оружие и так далее.

Средства на эти цели заложены в бюджете города.
 

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