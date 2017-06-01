Два здания отдела Росгвардии будут отремонтированы в Пскове

22:47, 01 июня 2017, ПАИ

Два здания отдела Росгвардии по Псковской области ждет капитальный ремонт. Аукционы объявлены на сайте госзакупок.

В частности, планируется обновить штаб-казарму на улице Николая Васильева, 75В в Пскове. Максимальная цена контракта составляет 7 млн 173 тысячи 854 рубля. Подрядчик займется заменой оконных и дверных блоков, устройством новых полов, окраской стен и так далее. Также будут установлены новые раковины и унитазов (100 приборов).

Кроме того, ремонт будет выполнен в здании штаба на улице Николая Васильева, 77. Начальная цена контракта — 2 млн 826 тысяч 146 рублей.

Аукционы назначены на 26 июня и 19 июня, соответственно. Источник финансирования — федеральный бюджет.