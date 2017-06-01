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Общество

Скос травы обсудили с псковскими управляющими компаниями в УГХ

1 июня состоялось еженедельное совещание с управляющими компаниями прошло в Управлении городского хозяйства администрации города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Собравшиеся обсудили итоги мониторинга скоса травы на городских территориях. В ходе совещания были озвучены замечания по ряду адресов, например, у домов по улице Народной, 6 и 8а и в некоторых дворах по улице Труда.

Управляющим компаниям также напомнили о том, что, согласно Правилам благоустройства, высота травы на обслуживаемых территориях не должна превышать 10 см.

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