Скос травы обсудили с псковскими управляющими компаниями в УГХ

14:16, 01 июня 2017, ПАИ

1 июня состоялось еженедельное совещание с управляющими компаниями прошло в Управлении городского хозяйства администрации города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Собравшиеся обсудили итоги мониторинга скоса травы на городских территориях. В ходе совещания были озвучены замечания по ряду адресов, например, у домов по улице Народной, 6 и 8а и в некоторых дворах по улице Труда.

Управляющим компаниям также напомнили о том, что, согласно Правилам благоустройства, высота травы на обслуживаемых территориях не должна превышать 10 см.