Программу патриотического воспитания планируется внедрить в псковских школах

14:26, 01 июня 2017, ПАИ

В образовательных учреждениях Псковской области планируют ввести программу дополнительного образования по патриотическому воспитанию молодежи. Об этом договорились губернатор Псковской области Андрей Турчак и председатель Изборского клуба, писатель и общественный деятель Александр Проханов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, деловая встреча состоялась 1 июня в рамках 21-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Участниками заседания также стали первый зампредседателя Изборского клуба, публицист Олег Розанов, академик РАЕН, директор Института экономических стратегий Отделения общественных наук РАН Александр Агеев, экономисты и финансовые аналитики Сергей Батчиков и Михаил Делягин.

Александр Проханов рассказал, что в разработанную членами клуба программу вошли исторические материалы о Великой Отечественной войне, Республике Крым, открытии Арктики и других важных для России страницах истории. Уроки будут идти в форме факультативных занятий. Члены Изборского клуба рассчитывают, что образовательная программа по патриотическому воспитанию будет внедрена в российские школы и университеты.

«Давайте попробуем», — согласился губернатор и предложил в качестве пилотных площадок выбрать школы региона. Он также добавил, что поручит председателю Государственного управления образования Псковской области Александру Седунову вместе с членами клуба обсудить детали проекта.

Напомним, Изборский клуб экспертов создан в сентябре 2012 года. Инициаторами клуба выступили известные политики, мыслители и общественные деятели государственно-патриотической направленности. Важную роль в создании клуба сыграл губернатор Псковской области Андрей Турчак. К своим главным задачам Изборский клуб относит создание и представление власти и обществу России аналитических докладов, направленных на формирование обновленной патриотически ориентированной государственной политики во всех сферах национальной жизни.