Договоры на техобслуживание газового оборудования не заключили 50% псковичей

16:44, 01 июня 2017, ПАИ

50% псковичей, имеющих дома газовое оборудование, не заключили договоры на техническое обслуживание. Об этом заявили представители газовой ресурсоснабжающей организации Пскова на еженедельном совещании с управляющими компаниями в администрации города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Было отмечено, что техническое обслуживание и ремонт в таких случаях не осуществляется специалистами, что представляет потенциальную опасность аварий на газовом оборудовании. Представители газовой ресурсоснабжающей организации также напомнили, что техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, проводится не реже 1 раза в год; газовых плит, котлов и водонагревателей, относящихся к внутридомовому (внутриквартирному) газовому оборудованию - не реже 1 раза в 3 года.

В связи с этим псковичей призвали заключить договоры со специалистами на техническое обслуживание и ремонт газового внутриквартирного оборудования. Собственники могут подать заявку на заключение подобного договора в электронном виде или заполнить соответствующие бланки от руки и предоставить их в газоснабжающую организацию или управляющую компанию. Все интересующие вопросы можно задать по горячей линии в Пскове: 59-50-50.

По данным МЧС, за последние 10 лет в стране зафиксированы 4500 происшествий, связанных с использованием газового оборудования в быту, при этом число погибших приблизилось к отметке в 3 тысячи человек.