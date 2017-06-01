Псковичам расскажут правду об индустрии популярных блогеров

16:02, 01 июня 2017, ПАИ

4 июня в 18:00 в рамках псковского проекта «Ветка» состоится открытая лекция «Работа с блогерами. Опыт взаимодействия городских проектов с блогосферой». Встреча пройдет в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

«Есть мнение, что жизнь Youtube и Instagram-блогера сильно отличаются от жизни студента или банковского клерка. Якобы большую часть времени он проводит в поездках в Сингапуре, на Бали и Сейшельских островах, одевается только в люксовые бренды и обедает только в мишленовских ресторанах. С одной стороны, доля правды в этом есть, но с другой…Блогер - это еще и довольно тяжелая профессия. Не верите? Тогда приходите на лекцию, где независимый продюсер Юлия Сараева вместе с instagram-блогером Ксенией Пискуновой расскажут всю правду об индустрии популярных блогеров», - говорится в релизе-приглашении.

Лекция будет поделена на два блока:

1. Как стать блогером? Шаги к тысячам подписчиков и ежедневная рутина. Как блогеру успешно работать с брендами и улучшать свою работу день ото дня?

2. Как городским проектам работать с блогерами? Критерии выбора авторов, оценки качества контента, анализа уже вышедших публикации.



Юлия Сараева - выпускница факультета журналистики МГУ по специальности «PR и связи с общественностью». В туристическом сервисе занимается работой с лидерами мнений и популярными блогерами. Помогает российским и зарубежным брендам подбирать блогеров для рекламных кампаний.

Ксения Пискунова - популярный петербургский Travel и Lifestyle-блогер.