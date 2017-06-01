«Карамелька» и «Fresh» выступили в Пскове в День защиты детей

15:34, 01 июня 2017, ПАИ

1 июня для юных псковичей, их родителей и гостей Пскова в Детском парке состоялась праздничная программа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Своими выступлениями собравшихся, среди которых было много мам и пап, бабушек и дедушек, порадовали лучшие детские танцевальные и песенные коллективы города. Участники детского хореографического образцового ансамбля «Солнышко», танцевального коллектива «Fresh», детского хореографического коллектива «Созвездие» и совсем юные артисты вокального коллектива «Карамелька» заставили зрителей не только подпевать, но и танцевать вместе с ними», - рассказали в пресс-службе.

Все юные артисты получили в подарок бесплатные билеты на аттракционы городского парка.

Праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, продолжатся 3 июня. В этот день они начнутся в 9:00 с ежегодного «Семейного марша». После него, в 10:00, состоится концерт «Вместе на одной сцене» в «Зеленом театре», который организует общественная организация «Дети - Наше будущее».

Продолжит праздник концерт «Город Детства» с участием творческих, спортивных коллективов и клубов. Далее псковичам и гостям города будет представлен концерт фестиваля «Добрый Псков - Город культур», который и закончит дневную часть программы.

Развлекательные интерактивные площадки в Летнем и Ботаническом садах начнут работать в 11:00.

Завершится праздник 3 июня в 17:00 концертом «Добрый РОК-Городу ДЕТСТВА» с участием музыкальных коллективов из городов Северо-Запада России. Откроет его группа из Великих Лук PPS и финалистка проекта «Голос Дети» Аня Мошкорина.

Организатором мероприятий выступил Городской парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Отметим, что Международный день детей - один из самых старых праздников, отмечаемых всеми странами. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.