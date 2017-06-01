Псковская область и фонд «Старость в радость» продолжат сотрудничество

15:09, 01 июня 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак и директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, церемония состоялась 1 июня в ходе работы XXI Петербургского международного экономического форума.

Договор подразумевает взаимодействие между администрацией Псковской области и благотворительным фондом в реализации проектов, направленных на улучшение качества предоставления социальных услуг пожилым людям и инвалидам на территории региона.

Псковская область стала одним из пилотных регионов, где реализуются проекты фонда «Старость в радость». Система работы благотворительной организации основана на клиентоориентированном подходе, работе в режиме единого окна и ведении документации пациента в единой внутриведомственной системе. Речь идет не только о постояльцах домов престарелых, но о каждом пожилом человеке.

Сотрудничество фонда и администрации Псковской области также предполагает создание координационного центра, который займется разработкой и реализацией комплекса мер, направленных на повышение качества жизни, создание доступной среды для пожилых людей и инвалидов.

«Давайте попробуем, тема наша. Но это не должен быть новый орган исполнительный власти. Это должно быть именно межведомственное взаимодействие», — подчеркнул Андрей Турчак. По его мнению, для улучшения качества оказания услуг пожилым и инвалидам взаимодействие должно осуществляться между Государственным комитетом по здравоохранению и фармации, Главным государственным управлением социальной защиты населения и Государственно-правовым комитетом администрации области.

«За 10 лет, что мы с вами совместно работаем, мы прошли путь от помощи конкретным социальным учреждениям до выстраивания системы долговременного ухода за гражданами», — отметила Елизавета Олескина. Она поблагодарила Андрея Турчака за поддержку и назвала Псковскую область одной из лучших в социальной сфере.

История благотворительного фонда «Старость в радость» началась весной 2006 года, когда первокурсница-филолог Елизавета Олескина поехала на фольклорную практику в Псковскую область. В поисках народных песен она посетила сельский дом престарелых. Вернувшись в Москву, Елизавета решила помогать старикам и создала благотворительную организацию.