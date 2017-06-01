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Общество

Александр Котов: Создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей – приоритетная задача государства

С Международным днем защиты детей поздравил жителей Псковской области председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсобрания.

Фото sobranie.pskov.ru

«Сегодня мы отмечаем День защиты детей – добрый и светлый праздник. Семья, где звучит радостный детский смех – это большая ценность. В детях мы черпаем искренность и позитив, в них мы видим своё продолжение и будущее нашей страны. Неслучайно президент России Владимир Путин своим указом объявил о проведении в стране Десятилетия детства. Создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей, поддержка традиционных семейных устоев, развитие медицины и образования – всё это было и остаётся приоритетными задачами государства», - отметил Александр Котов.

Он выразил уважение и признательность родителям, многодетным семьям. «Вы дарите детям ощущение счастья и домашнего уюта, уверенность в своих силах, тепло и понимание. От вашего участия в судьбе ребенка и от поддержки государства и общества зависит, сумеют ли маленькие граждане России воплотить в реальность свои детские мечты и состояться в жизни. Давайте сделаем всё от нас зависящее, чтобы наши дети были счастливы и жили в мирной, процветающей России!» - говорится в поздравлении.

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