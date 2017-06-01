Псковские коммунальщики перешли на особый режим работы

14:53, 01 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 1 июня, коммунальные службы Пскова работают в особом режиме в связи с неблагоприятным погодным явлением, связанным с усилением ветра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление городского хозяйства.

В настоящий момент в областном центре устраняют последствия падения деревьев по двум адресам: на Рижском проспекте, 16 и улице Волкова, 3. Накануне деревья упали на пересечении улиц Л. Поземского и Набат и на Некрасова, 14.

Сводки от МЧС и координация действий происходит через Единую дежурно-диспетчерскую службу (055). Комитет ГО и ЧС администрации Пскова призывает псковичей быть осторожными при усилениях ветра:

1. Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

2. Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

3. Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли и лепного декора, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

4. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт - сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.

5. Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе.