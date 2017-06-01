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Экономика

Россельхозбанк выступил партнёром XXI Петербургского международного экономического форума

Россельхозбанк выступил партнером Петербургского международного экономического форума – крупнейшего делового события в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

В 2017 году в фокусе ПМЭФ – поиски нового баланса в глобальной экономике. Его гости – порядка 12 тысяч участников, среди которых российские и зарубежные инвесторы, топ-менеджеры, представители органов власти и эксперты рынка – оценят потенциал отечественной экономики и обсудят векторы ее развития.

Всего в повестке ПМЭФ-2017 запланировано проведение более 100 деловых мероприятий. Ключевыми темами дискуссий станут «Динамика глобальной экономики», «Формируя повестку российской экономики», «Технологии, меняющие реальность» и «Человеческий капитал как ключевой вектор развития». Особое внимание в программе уделяется обсуждению вопросов развития международного сотрудничества, поддержки малого и среднего предпринимательства.

Россельхозбанк представил на форуме свою экспозицию и запланировал подписание ряда соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации, представителями крупного отечественного и зарубежного бизнеса из различных секторов экономики. Участие в ПМЭФ-2017 придаст дополнительный стимул развитию и диверсификации бизнеса Банка и будет способствовать установлению партнерских контактов для реализации новых масштабных инвестиционных проектов.

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